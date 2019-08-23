Meksika'da 'protestocuların ölümüne sebep olan' 6 federal polis gözaltına alındı: Cinayetle yargılanacaklar

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, polis memurlarının, 4 yıl önce düzenlenen protesto gösterisine katılanların üzerine ateş açtıkları ve cinayetle yargılanacakları aktarıldı.

Federal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri, hayatını kaybeden göstericilerden en az 6'sının federal polisin orantısız güç kullanımının kurbanları olduğunu belirtti.

Buna karşın, emniyet kaynaklarından gösteri sonrası yapılan açıklamada, silahlı olan göstericilerin polise ateş açtığı hatta hayatını kaybeden bir kişinin gösterici arkadaşları tarafından vurulduğu iddia edilmişti.

Göstericiler ise polis memurlarının, öldürdükleri göstericilerin yanına silah koyduğunu ileri sürmüştü.