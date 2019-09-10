UNICEF savaşlarda ölen çocuklar için 3758 okul çantasıyla 'sembolik mezarlık' oluşturdu

Genel kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentindeki BM merkezine gelecek dünya liderlerinin dikkatini çekmeyi amaçlayan UNICEF, çocukların korunması çağrısında bulundu.
UNICEF Direktörü Henrietta Fore, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu kez mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini belirtti.
BM’nin doğrulanmış verilerden derlediğine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı veya sakat kaldı. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.
3,758 school backpacks.— UNICEF (@UNICEF) September 8, 2019
3,758 young lives lost to conflict.
As children in many parts of the world return to school, we’re calling on world leaders at #UNGA to protect #ChildrenUnderAttack. #ENDviolence pic.twitter.com/3BdOLIPTpK
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