Pilot kahvesini döktü, Atlas Okyanusu üzerinde seyreden uçak zorunlu iniş yaptı

Almanya’dan Meksika’ya giden ve 337 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının pilotun kontrol panellerine kahve dökmesi üzerine Atlas Okyanusu semalarında seyrederken acil dönüş yaptığı belirtildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Hava Kazaları Araştırma Şubesi (AAIB) uzmanları tarafından hazırlanan rapor, 6 Şubat tarihinde yaşanan olayı ortaya çıkardı.

Buna göre Almanya’nın Frankfurt kentinden Meksika Cancun’a giden, Airbus A330-243 tipi bir yolcu uçağının pilotu ses kontrol panellerinin üzerine kahve döktü. Panel erimeye başlarken kokpit de duman altında kaldı. Pilotların oksijen maskesi takmak zorunda kaldığı, iletişim konusunda sorun yaşadıkları belirtildi.

Bunun üzerine Atlas Okyanusu üzerinde seyreden uçak İrlanda’nın Shannon kentine yönünü çevirdi ve başarılı bir iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

AAIB, artık şirketin kahve servisinde bundan böyle bardaklara kapak koyacağını duyurdu.

AAIB, uçuşu hangi şirketin yaptığını belirtmedi ancak bağımsız bir kuruluş olan Uçuş Güvenliği Vakfı Frankurt merkezli Condor Havayollar’nı işaret etti. Condor, Thomas Cook Grubu'na bağlı faaliyet gösteriyor.