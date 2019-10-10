Greta'nın BM'deki konuşması bu kez de Fatboy Slim şarkısına uyarlandı

İklim aktivisti Greta Thunberg’in BM İklim Zirvesi’nde yaptığı çarpıcı konuşması death metalden sonra 90’ların hitlerinden Fatboy Slim’in şarkısına uyarlandı. Uyarlama Fatboy Slim tarafından konserde bile çalındı.

İklim krizi mücadelesiyle dünya çapında milyonlarca kişiyi harekete geçiren 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sanata ilham vermeye de devam ediyor.

Greta’nın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı çarpıcı konuşması; İngiliz müzisyen, DJ ve prodüktör Fatboy Slim’in 90’lara damga vuran hitlerinden biri olan ‘Right Here, Right Now’ şarkısına yerleştirildi.

Greta’nın dünya liderlerine “Bu ne cesaret?” diye seslendiği konuşmasında, "Eğer bizi başarısızlığa uğratmayı seçerseniz, sizi asla affetmeyeceğimizi söylüyorum. Bundan kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Tam burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz yer. Dünya uyanıyor. Ve değişmek istiyor, beğenin ya da beğenmeyin” bölümü yer alıyordu.

Greta’nın konuşmasındaki bu bölümün, Fatboy Slim’in şarkısına ne kadar uyduğu fikrini ilk olarak Afrikalı elektronik müzik sanatçısı ‘The Kiffness’ olarak bilinen David Scott ortaya attı.

Scott, “Tam burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz yer” sözlerini ‘Right Here, Right Now’ (Tam burada, tam şu an) şarkısında ilgili yerlere ekledi.

Fatboy Slim asıl adıyla Norman Cook, Scott’a yanıt olarak videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bununla da kalmayan Fatboy Slim, İngiltere’deki bir konserinde de şarkıyı bu şekilde çaldı.

Absolutely superb night at Shindig / Mainyard, this #GretaThunberg vocal goes perfect with @FatboySlim !! 😍😍 pic.twitter.com/9yvFeER672 — Scott Jackson (@scottjack79) October 5, 2019

SOSYAL MEDYA COŞTU: RESMİ İKLİM MARŞI BELLİ OLDU

Konser görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Pek çok kişi sanatçının bu katkısını ‘inanılmaz’ bulurken, çevreyle ilgili konularda tepki gösterdiği için teşekkür etti.

Hatta şarkıyı ‘resmi iklim marşı’ olarak niteleyen bile oldu.

GRETA, DEATH METAL VERSİYONU BEĞENMİŞTİ

Greta’nın konuşması daha önce de ‘death metal’e uyarlanmıştı.

'Suaka' isimli trash metal grubunun gitaristi müzisyen ve YouTuber John Mollusk tarafından hazırlanan 'Greta Thunberg İsveç Death Metal Söylüyor' videosu milyonlarca kişi tarafından görüntülenmişti.

Greta da bu ‘gotik’ uyarlamayı beğenmiş ve “İklim olayını bırakıyorum. Şu andan itibaren yalnızca death metal yapacağım" demişti.