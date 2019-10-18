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16:41 18 Ekim 2019
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    Karabağ

    Azerbaycan: Ermenistan’la Karabağ sorunu üzerine New York’ta yapılan görüşme hayal kırıklığı oldu, ama diyalog sürecek

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Dünya
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    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, New York’taki görüşme kendileri için bir nebze hayal kırıklığı olsa da, AGİT Minsk Grubu aracılığıyla Ermenistan’la Karabağ sorunu üzerine dışişleri bakanları düzeyinde kurdukları diyaloğun süreceğini ifade etti.

    Dağlık Karabağ
    © Sputnik / İlya Pitalev
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    İzvestiya’ya verdiği röportajda Elmar Memmedyarov, “En son kendileriyle bir ay kadar önce ABD’de görüştük. AGİT Minsk Grubu aracılığıyla Ermenistan’la New York’ta gerçekleştirdiğimiz görüşme, dürüst olmak gerekirse beni bir nebze hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasını yaptı.

    Memmedyarov, “Eğer ileriye doğru adımlar atabilmek ve bu ihtilafa gerçek bir siyasi çözüm getirmek istiyorsak, en sevdiğim kavramlardan birisi olan ‘esaslı müzakereleri’ gündeme getirmeliyiz ki bu esas doğrultusunda konuşmalar yapılabilsin. Evet, birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak Minsk eş başkanları bir noktada lafı, temas hattında askeri operasyonlara getirdi” ifadelerini kullandı.

    Karabağ’daki temas hattındaki durumun oldukça hararetlenmesine rağmen müzakerelerin yıllardır sürdüğüne değinen Memmedyarov, “Objektif olmak gerekirse, görüşmeler Prag’da başladı, sonra Madrid Prensipleri sonucu geldi, ancak tüm bu süreç içinde bölgedeki durum oldukça sıcaktı. Buna rağmen sorunları çözebildik, ileriye doğru adım attık, askerlerin kışlaya dönmesi ve yerinden edilen insanların tekrar yuvalarına geri dönmesi gibi mevcut sorunları da nasıl çözebileceğimize dair ciddi görüşmeler gerçekleştirebildik. Bunun ardından geriye kalan tüm sorunları çözmek mümkün oldu” dedi.

    ‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ’

    © Sputnik / Sergey Guneev
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    Dışişleri Bakanı, “2008 yılında Madrid Prensipleri’nde, daha sonra 2010 yılındaki yenilenmiş versiyonunda ve ardından Kazan belgesinde belirtilenler… Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor, ancak bunlar prensipte müzakereler için temel oluşturuyor. Biz de eş başkanlara her daim aynı şeyi söylüyoruz: Hiçbir yere gitmiyoruz, oturup Erivan’la bugün masada olan belge doğrultusunda esaslı müzakereler gerçekleştirmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

    POPOV: BİR SONRAKİ GÖRÜŞME ARALIKTA YAPILABİLİR

    AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya Elçisi İgor Popov önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşılması halinde Ermeni ve Azeri dışişleri bakanlarının Karabağ’da çözüme yönelik bir sonraki görüşmelerinin, aralık ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenebileceğini söyledi.

    ERMENİSTAN: ATEŞKESİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

    Nikol Paşinyan
    © AP Photo / Tatyana Zenkovich
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    Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ve Azeri mevkidaşı Memmedyarov’un Karadağ’ın durumunu değerlendirmek üzere New York’ta yaptıkları görüşme ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 24 Eylül’de yapılan basın açıklamasına göre ise, Ermeni tarafı ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini, bölgede güvenin artırılmasına yönelik yeni adımlar atılmasının ve önceki anlaşmalarda uzlaşılan kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

    Görüşmede Bakan Mnatsaganyan’ın, Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni vatandaşların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini belirttiği kaydedilen açıklamada, “Barış sürecinin desteklenmesi adına Mnatsaganyan, tarafların istikrar sürecinde üstlendikleri sorumlulukların orantılı olmasının önemini vurguladı. Taraflar bu doğrultuda atılacak olan ileriki adımlara değindi. Söz konusu adımlar arasında eş başkanların bölgeyi ziyaret etmesi ve dışişleri bakanları düzeyindeki bir sonraki toplantının en yakın zamanda düzenlenmesi yer aldı” ifadelerine de yer verilmişti.

    AZERBAYCAN: MÜZAKERE SÜRECİNE DAİR FİKİR PAYLAŞIMI YAPILDI

    futbol
    © REUTERS / John David Mercer / USA TODAY Sports
    Dağlık Karabağ’da BM'nin tanımadığı ülkeler arasında futbol şampiyonası düzenlenecek
    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeyle ilgili, yalnızca müzakere sürecine dair görüş alışverişi yapıldığı açıklamasında bulunmuştu: “Taraflar, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının uluslararası kural ve prensiplere saygı çerçevesinde bölgede barışı sağlamak adına daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki durumun düzeltilmesine yönelik dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmelere bir kez daha bir Azerbaycan askerinin öldürülmesi olayı gölge düşürdü.”

    Karabağ’da geçen ay bir Azeri askerin öldürüldüğü haberleri basına yansımıştı. Hankendi, 22 Eylül tarihinde Dağlık-Karabağ güçlerinin, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj girişimini önlendiğini açıklamıştı. Bakü ise suçlamaları reddederek, bir Azerbaycan askerinin ölümü için Ermeni askerlerini suçlamıştı.

    Azerbaycan, 1990’lı yılların sonunda Karabağ bölgesindeki yedi bölgenin kontrolünü kaybetmişti. Taraflar arasında Mayıs 1994’te ateşkes sağlanmıştı. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

    Şu an taraflar arasındaki müzakere süreci, 1992 yılında Karabağ bölgesine barış getirme amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu aracılığıyla sağlanıyor. Söz konusu birlikte bulunan ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Almanya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Türkiye var. Aynı zamanda Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de gruba eş başkanlık yapıyor. Azerbaycan ise, Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti’ni hâlâ resmi olarak tanımıyor.

    Etiketler:
    Zohrab Mnatsaganyan, Diyalog, Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ, New York, AGİT Minsk Grubu, Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan
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