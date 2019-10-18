Azerbaycan: Ermenistan’la Karabağ sorunu üzerine New York’ta yapılan görüşme hayal kırıklığı oldu, ama diyalog sürecek

Memmedyarov, “Eğer ileriye doğru adımlar atabilmek ve bu ihtilafa gerçek bir siyasi çözüm getirmek istiyorsak, en sevdiğim kavramlardan birisi olan ‘esaslı müzakereleri’ gündeme getirmeliyiz ki bu esas doğrultusunda konuşmalar yapılabilsin. Evet, birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak Minsk eş başkanları bir noktada lafı, temas hattında askeri operasyonlara getirdi” ifadelerini kullandı.
Karabağ’daki temas hattındaki durumun oldukça hararetlenmesine rağmen müzakerelerin yıllardır sürdüğüne değinen Memmedyarov, “Objektif olmak gerekirse, görüşmeler Prag’da başladı, sonra Madrid Prensipleri sonucu geldi, ancak tüm bu süreç içinde bölgedeki durum oldukça sıcaktı. Buna rağmen sorunları çözebildik, ileriye doğru adım attık, askerlerin kışlaya dönmesi ve yerinden edilen insanların tekrar yuvalarına geri dönmesi gibi mevcut sorunları da nasıl çözebileceğimize dair ciddi görüşmeler gerçekleştirebildik. Bunun ardından geriye kalan tüm sorunları çözmek mümkün oldu” dedi.
‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ’
POPOV: BİR SONRAKİ GÖRÜŞME ARALIKTA YAPILABİLİR
AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya Elçisi İgor Popov önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşılması halinde Ermeni ve Azeri dışişleri bakanlarının Karabağ’da çözüme yönelik bir sonraki görüşmelerinin, aralık ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenebileceğini söyledi.
ERMENİSTAN: ATEŞKESİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
Görüşmede Bakan Mnatsaganyan’ın, Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni vatandaşların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini belirttiği kaydedilen açıklamada, “Barış sürecinin desteklenmesi adına Mnatsaganyan, tarafların istikrar sürecinde üstlendikleri sorumlulukların orantılı olmasının önemini vurguladı. Taraflar bu doğrultuda atılacak olan ileriki adımlara değindi. Söz konusu adımlar arasında eş başkanların bölgeyi ziyaret etmesi ve dışişleri bakanları düzeyindeki bir sonraki toplantının en yakın zamanda düzenlenmesi yer aldı” ifadelerine de yer verilmişti.
AZERBAYCAN: MÜZAKERE SÜRECİNE DAİR FİKİR PAYLAŞIMI YAPILDI
Karabağ’da geçen ay bir Azeri askerin öldürüldüğü haberleri basına yansımıştı. Hankendi, 22 Eylül tarihinde Dağlık-Karabağ güçlerinin, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj girişimini önlendiğini açıklamıştı. Bakü ise suçlamaları reddederek, bir Azerbaycan askerinin ölümü için Ermeni askerlerini suçlamıştı.
Azerbaycan, 1990’lı yılların sonunda Karabağ bölgesindeki yedi bölgenin kontrolünü kaybetmişti. Taraflar arasında Mayıs 1994’te ateşkes sağlanmıştı. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.
Şu an taraflar arasındaki müzakere süreci, 1992 yılında Karabağ bölgesine barış getirme amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu aracılığıyla sağlanıyor. Söz konusu birlikte bulunan ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Almanya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Türkiye var. Aynı zamanda Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de gruba eş başkanlık yapıyor. Azerbaycan ise, Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti’ni hâlâ resmi olarak tanımıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)