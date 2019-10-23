Greta için Kanada'da yapılan duvar resmini çizip, 'Burası petrol ülkesi' yazdılar

CBS’in bir-iki gün sonra duvar resmini çektiği bir sırada, adı James Bagnell olarak açıklanan bir kişi, tam da Greta’nın yüzüne denk gelen kısmın üzerini çizerek, “Yalanı bırak, Burası bir petrol ülkesi” ifadelerini yazdı.
A mural of climate activist Greta Thunberg appeared in #yeg after she rallied in Edmonton on Friday— CBC Edmonton (@CBCEdmonton) October 21, 2019
A CBC journalist was filming when two people began spray-painting over the teen's face.
Read more: https://t.co/6NL5N37DQb #yeg #oilsands #yyc pic.twitter.com/ifS926TMuy
‘ANLAYIŞSIZLIK, ÜLKESİNE GERİ DÖNMELİ’
Bagnell, “Bence, hayatlarımızı ve insanlarımızı nasıl değiştireceğimizi söylemeleri kesinlikle anlayışsızlık. (Greta) ülkesine geri dönmeli ve orayı daha iyi bir yer haline getirmeli” diye devam etti.
Greta’nın ‘kendisine söyleneni yaptığını’ iddia eden Bagnell, ‘bir çözüm sunana kadar sesini kesmesi gerektiğini’ de savundu.
FRANSIZCA KÜFÜR DE YAZDILAR
Ayrıca ‘Provokatör ajan Kanada’dan defol’ ifadesi de eklendi.
SANATÇI: ÜZGÜN DEĞİLİM
Duvar resminin çizeri AJA Louden, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde "Bu ne cesaret" sözü ile akıllarda kazınan konuşmasından ilham alarak Greta'yı betimlemişti. Resimde ‘Teşekkürler Greta’ ifadeleri bulunuyordu.
#GretaInAlberta pic.twitter.com/QhOuwRyLbL— AJA Louden (@AJALouden) October 18, 2019
Ancak Louden, çizdiği resminin çiziminin tahrip edilmesi sebebiyle üzgün olmadığını söyledi.
Duvarın ifade özgürlüğünü simgelediğini vurgulayan Louden, “Ben de bu portreyi başka birinin sanatı üzerine çizdim. Birinin de benimkinin üzerini kapatması beni üzmedi. Bu portreyi çizme amaçlarımdan biri de konuşmanın önünü açmaktı” dedi.
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