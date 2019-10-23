Kayıt
17:15 23 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Greta için Kanada'da yapılan duvar resmini çizip, 'Burası petrol ülkesi' yazdılar

    © Fotoğraf : @AJA Louden Studios
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 80
    Abone ol

    Mücadelesiyle dünya çapında milyonlara ilham veren 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg için Kanada’da yapılan duvar resmi (mural) tahrip edildi. Canlı yayında yaşanan bu vandallık örneğinde Greta’nın yüzüne ‘Yalanı bırak, burası petrol ülkesi’ sloganı yazıldı.

    Greta Thunberg
    © REUTERS / JEENAH MOON
    İtalya'da Greta Thunberg'in köprüye asılmış temsili kuklası savcılığı harekete geçirdi
    Greta Thunberg’e, geçen cuma Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da iklim eylemine katıldı. Eylemde Greta’nın konuşma yaptığı sırada yerel bir sanatçı olan AJA Louden ise şehrin diğer ucundaki bir duvara onun graffitisini yaptı.

    CBS’in bir-iki gün sonra duvar resmini çektiği bir sırada, adı James Bagnell olarak açıklanan bir kişi, tam da Greta’nın yüzüne denk gelen kısmın üzerini çizerek, “Yalanı bırak, Burası bir petrol ülkesi” ifadelerini yazdı.

    ‘ANLAYIŞSIZLIK, ÜLKESİNE GERİ DÖNMELİ’

    © AFP 2019 / ERIC BARADAT
    O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu
    CBS mikrofonlarına konuşmayı da ihmal etmeyen Bagnell, “Burası Alberta. Burası bir petrol ülkesi. Babam petrol sektöründe çalışıyor. Buraya gelip bize işlerimizi nasıl yürüteceğimizi, ailelerimize nasıl bakacağımızı, sofraya nasıl yemek koyacağımızı söyleyen yabancılara ihtiyacımız yok” dedi. 

    Bagnell, “Bence, hayatlarımızı ve insanlarımızı nasıl değiştireceğimizi söylemeleri kesinlikle anlayışsızlık. (Greta) ülkesine geri dönmeli ve orayı daha iyi bir yer haline getirmeli” diye devam etti.

    Greta’nın ‘kendisine söyleneni yaptığını’ iddia eden Bagnell, ‘bir çözüm sunana kadar sesini kesmesi gerektiğini’ de savundu.

    FRANSIZCA KÜFÜR DE YAZDILAR

    © REUTERS / ANDREW HOFSTETTER
    Greta Thunberg'e Alternatif Nobel Ödülü
    Ancak duvar resminin tahribatı bununla da sınırlı kalmadı. CBS, pazar günü Greta’nın gözlerinin siyaha boyandığını ve resmin üzerine Fransızca ‘sürtük’ yazıldığını aktardı.

    Ayrıca ‘Provokatör ajan Kanada’dan defol’ ifadesi de eklendi.

    SANATÇI: ÜZGÜN DEĞİLİM

    Duvar resminin çizeri AJA Louden, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde "Bu ne cesaret" sözü ile akıllarda kazınan konuşmasından ilham alarak Greta'yı betimlemişti. Resimde ‘Teşekkürler Greta’ ifadeleri bulunuyordu.

    Ancak Louden, çizdiği resminin çiziminin tahrip edilmesi sebebiyle üzgün olmadığını söyledi.

    Duvarın ifade özgürlüğünü simgelediğini vurgulayan Louden, “Ben de bu portreyi başka birinin sanatı üzerine çizdim. Birinin de benimkinin üzerini kapatması beni üzmedi. Bu portreyi çizme amaçlarımdan biri de konuşmanın önünü açmaktı” dedi.

    Etiketler:
    AJA Louden, James Bagnell, Vandalizm, iklim değişikliği, iklim, iklim krizi, mural, graffiti, Duvar resmi, Kanada, Greta Thunberg
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Proje kapsamında üzerinde 'En güzel emanetim' yazılı kutular içerisine konulan Türk bayrakları her gün bir öğrenciye emanet edilerek çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılanıyor.
    Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'
    Karikatür
    'Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha aşağılık kılıyor'
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet