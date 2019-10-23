Greta için Kanada'da yapılan duvar resmini çizip, 'Burası petrol ülkesi' yazdılar

Mücadelesiyle dünya çapında milyonlara ilham veren 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg için Kanada’da yapılan duvar resmi (mural) tahrip edildi. Canlı yayında yaşanan bu vandallık örneğinde Greta’nın yüzüne ‘Yalanı bırak, burası petrol ülkesi’ sloganı yazıldı.

Greta Thunberg’e, geçen cuma Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da iklim eylemine katıldı. Eylemde Greta’nın konuşma yaptığı sırada yerel bir sanatçı olan AJA Louden ise şehrin diğer ucundaki bir duvara onun graffitisini yaptı.

CBS’in bir-iki gün sonra duvar resmini çektiği bir sırada, adı James Bagnell olarak açıklanan bir kişi, tam da Greta’nın yüzüne denk gelen kısmın üzerini çizerek, “Yalanı bırak, Burası bir petrol ülkesi” ifadelerini yazdı.

A mural of climate activist Greta Thunberg appeared in #yeg after she rallied in Edmonton on Friday

A CBC journalist was filming when two people began spray-painting over the teen's face.

Read more: https://t.co/6NL5N37DQb #yeg #oilsands #yyc pic.twitter.com/ifS926TMuy — CBC Edmonton (@CBCEdmonton) October 21, 2019

‘ANLAYIŞSIZLIK, ÜLKESİNE GERİ DÖNMELİ’

CBS mikrofonlarına konuşmayı da ihmal etmeyen Bagnell, “Burası Alberta. Burası bir petrol ülkesi. Babam petrol sektöründe çalışıyor. Buraya gelip bize işlerimizi nasıl yürüteceğimizi, ailelerimize nasıl bakacağımızı, sofraya nasıl yemek koyacağımızı söyleyen yabancılara ihtiyacımız yok” dedi.

Bagnell, “Bence, hayatlarımızı ve insanlarımızı nasıl değiştireceğimizi söylemeleri kesinlikle anlayışsızlık. (Greta) ülkesine geri dönmeli ve orayı daha iyi bir yer haline getirmeli” diye devam etti.

Greta’nın ‘kendisine söyleneni yaptığını’ iddia eden Bagnell, ‘bir çözüm sunana kadar sesini kesmesi gerektiğini’ de savundu.

FRANSIZCA KÜFÜR DE YAZDILAR

Ancak duvar resminin tahribatı bununla da sınırlı kalmadı. CBS, pazar günü Greta’nın gözlerinin siyaha boyandığını ve resmin üzerine Fransızca ‘sürtük’ yazıldığını aktardı.

Ayrıca ‘Provokatör ajan Kanada’dan defol’ ifadesi de eklendi.

SANATÇI: ÜZGÜN DEĞİLİM

Duvar resminin çizeri AJA Louden, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde "Bu ne cesaret" sözü ile akıllarda kazınan konuşmasından ilham alarak Greta'yı betimlemişti. Resimde ‘Teşekkürler Greta’ ifadeleri bulunuyordu.

Ancak Louden, çizdiği resminin çiziminin tahrip edilmesi sebebiyle üzgün olmadığını söyledi.

Duvarın ifade özgürlüğünü simgelediğini vurgulayan Louden, “Ben de bu portreyi başka birinin sanatı üzerine çizdim. Birinin de benimkinin üzerini kapatması beni üzmedi. Bu portreyi çizme amaçlarımdan biri de konuşmanın önünü açmaktı” dedi.