Gürcistan’ın devlet kanalları ve internet sitelerine hacker saldırısı: Ekranlarda Saakaşvili ve ‘Geri döneceğim’ yazısı

Gürcistan’da devlet dairelerinin resmi internet siteleri ve resmi televizyon kanalları, geniş çaplı siber saldırıların hedefi oldu. Hackerların çökerttiği internet sitelerinin ana sayfalarında Gürcistan’ın eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin fotoğrafı ve ‘Geri döneceğim’ notu yer aldı.

Gürcistan’da devlet dairelerinin resmi internet siteleri ve resmi televizyon kanalları, geniş çaplı hacker saldırılarının hedefi oldu. Aralarında sivil toplum kuruluşlarının ve özel şirketlerin internet sitelerinin de aralarında bulunduğu iki bin kaynak, saldırılardan etkilendi.

Saldırı altında kalan pek çok internet adresinde sitenin ana sayfasında Gürcistan’ın eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ’nin fotoğrafı ve altında ‘geri döneceğim’ şeklinde bir not yer aldı.

Yargı mercilerinin internet sitelerindeki dava dosyaları ve kişisel veriler de, saldırıların hedefleri arasında yer alıyordu.

İmedi ve Maestro TV gibi kanallar, hacker saldırıları nedeniyle yayına ara vermek zorunda kaldı.

Facebook üzerinden paylaştığı mesajda İmedi haber ajansının yöneticisi Iraklı Chikhladze, “Ağımız çöktü. Mevcut durumda sinyal alamıyor, canlı yayına gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Saldırıların kaynağı henüz bilinmiyor olsa da, Gürcistan İçişleri Bakanlığı konu hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Surrey Üniversitesi’nde siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Profesör Alan Woodward, BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugüne dek bu ölçekte bir saldırıya hiç şahit olmadığımızı söyleyebilirim. Büyüklüğü ve hedefleri göz önüne alındığında, saldırının bizzat devlet tarafından desteklendiğinden şüphe duyulabilir.”

Thousands of websites, including national TV station, knocked offline by cyberattack in Georgia https://t.co/l0PEWm1xCv — Graham Cluley (@gcluley) October 28, 2019

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Diğer yandan her siber saldırıda olduğu gibi Gürcistan'daki saldırının ardında da Rusya parmağı arayanların olduğu da iddia edildi. Ancak konuyla ilgili Rusya’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yerel basına konuşan uzmanlara göre ise, Gürcistan’ın resmi internet siteleri oldukça kötü güvenlik önemlerine sahip ve saldırılara tamamıyla açık.

Mihail Saakaşvili, 2004 ila 2013 yılları arasında art arda iki dönem Gürcistan Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. 2015 yılında Ukrayna’nın Odessa Valisi seçilmesinin ardından ise, Gürcistan vatandaşlığından çıkmıştı. 2017 yılına gelindiğinde ise Saakaşvili’nin Ukrayna pasaportuna el koyulmuş ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 2019 yılında Vladimir Zelenskiy’nin devlet başkanı seçilmesinin ardından ise, Ukrayna’da Saakaşvili’nin vatandaşlığının iptaline yönelik kararın kaldırıldığı duyuruldu.