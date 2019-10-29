Trump: Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.
Trump, El-Bağdadi'nin yerini alması beklenen kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen ve operasyonun gerçekleştiği yeri belirtmeyen ABD Başkanı, "Ebubekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi muhtelemen en üst mertebeye yerleşecekti. Artık o da ölü" dedi.
Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019
Trump'ın 27 Ekim'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Newsweek, yerine örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği yazmıştı.
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