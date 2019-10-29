Trump: Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin bir numaralı halefinin de öldürüldüğünü açıkladı. Bağdadi, bu pazar günü düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, El-Bağdadi'nin yerini alması beklenen kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen ve operasyonun gerçekleştiği yeri belirtmeyen ABD Başkanı, "Ebubekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi muhtelemen en üst mertebeye yerleşecekti. Artık o da ölü" dedi.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

​Trump'ın 27 Ekim'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Newsweek, yerine örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği yazmıştı.