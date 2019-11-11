Rus Senatör: Bolivya’da bir darbe gerçekleşti ve bunda ABD’nin etkisi olmadı değil

Bolivya’da ordunun istifa çağrısının ardından Devlet Başkanı Evo Morales’in görevini bırakmasıyla ilgili Rus basınına değerlendirmede bulunan Vladimir Cabarov, “Benim görüşüme göre, Bolivya’da bir darbe gerçekleşti. Bu arada bunda ABD’nin etkisi de olmadı değil. Her halükarda durumu kontrol ediyorlar. Bana kalırsa bunu hem ABD hem de bazı Latin Amerika ülkeleri yapıyor. Ancak bu konuda elimde bir veri yok” dedi.

Cabarov’a göre, Bolivya’da durum tamamen istikrarsızlaştı ve bu aşamada ordu kontrolü ele almazsa kaos başlayabilir. Morales ise yetkilerini artık durumun kendi kontrolünden çıktığını anladığı için bıraktı: “Güç kullanarak iktidarın değiştirilmesi, modern Latin Amerika için çok sıradan bir senaryo.”

‘Biz başka ülkelerin içişlerine karışamayız’

Rusya’nın konuyla ilgili tutumuna dair yorumda bulunan Cabarov, “Biz başka ülkelerin içişlerine karışamayız. İktidara gelecek ve demokratik olacak yönetimle birlikte çalışacağız” dedi.