Apple yeni MacBook’unu tanıttı, eskisini kaldırdı

Apple, yeni 16 inç MacBook Pro'sunu tanıttı. Intel'in 9. nesil işlemcileri ve 8 GB AMD Radeon ekran kartı ile donalı olarak gelen 16 inç MacBook Pro, 2399 Dolar fiyatla piyasaya çıkıyor.

Ancak bu modelin çıkmasıyla birlikte Apple, artık 15 inç MacBook Pro üretmeyecek.

Chip.com.tr'nin aktardığı habere göre 16 inç MacBook Pro tanıtılmadan aylar öncesinden ortaya atılan bu iddia, artık doğrulanmış durumda. Apple, 15 inç MacBook Pro modelini resmi sitesinden kaldırdı.

15 inç MacBook Pro'nun yerini alan 16 inç MacBook Pro ise, Core i9, 8 GB GDDR6 GPU, 64 GB RAM, 8 TB SSD, 3072x1920 piksel çözünürlük içeren özellikleriyle 2399 dolar taban fiyattan satışa sunuldu.

16 inç MacBook Pro'nun taban konfigürasyon modeli 18.299 TL olurken, en üst seviye model tam 51.298 TL'yi bulabiliyor.