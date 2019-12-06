Uber'den ABD ile ilgili ilk kapsamlı rapor: 2 yılda 6 bine yakın cinsel saldırı şikayeti

Uber servisi ilk kez ABD’de seyahat güvenliği üzerine bir rapor yayınladı. Rapora göre şirket 2017 – 2018 aralığında yaklaşık 6 bin cinsel şiddet şikayeti aldı, bu şikayetlerin yarısı sürücülerden geldi.

Uber sürüş servisinin ABD’de seyahat güvenliği üzerine yayınladığı ilk kapsamlı rapora göre şirkete 2017-2018 yılları arasında 2.3 milyar taksi yolculuğu sırasında cinsel şiddetle ilgili yaklaşık 6 bin şikayet iletildi. Bu şikayelerin yarısı kendi sürücülerinden geldi.

84 sayfalık raporda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: “Aslında bu rapor Uber’den daha fazlası. Toplumumuzda çok fazla insanın normalleştirdiği ve her gün yaşayabildiği eski bir soruna yeni bir bakış açısı getirmekle ilgili. Bu rapor kadınlar ve diğer herkes için emniyetin artırılmasıyla alakalı. Rapor müşterilere, sürücülere ve tüm sektöre hesap verebilmekle ilgili."

Öte yandan yine rapora göre 2017 yılında ABD’de Uber'in karıştığı kazalarda 107 kişi hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan kazaların üçte biri yayalarla ilişkiliydi.

Uber, raporun sonunda “Kaza oranlarını düşürmek, Uber'i dünyadaki en güvenli platform haline getirmek ve ortak araç kullanımını daha güvenli bir seyahat şekline dönüştürmek için devamlı çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

İngiltere'de Londra Ulaşım Otoritesi 25 Kasım'da Uber’e çalışma lisansı vermeyi reddetmişti.

Rapora ilişkin veriler direkt olarak Uber uygulaması, internet sitesi ve yardım hattından elde edildiği gibi diğer 3 kaynak da medya, sosyal medya paylaşımları ve polis envanterinden oluşuyor.

Uber ‘in baş hukuk denetçisi Tony West'in NBC News’a verdiği bilgiye göre: "Bu olayların her biri dehşet verici bir travma geçirmiş birinden geliyor. Aslında şaşırmadım. Çünkü toplumda cinsel şiddet düşündüğümden çok daha fazla."