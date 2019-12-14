Ermenistan Cumhurbaşkanı’ndan ABD Senatosu’na ‘soykırım’ teşekkürü

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluğunun lideri Mitch McConnell, Demokratik azınlığın lideri Chuck Schumer, Senatör Bob Menendez ve Senatör Ted Cruz adına yollanan mektupta, “Ermeni soykırımını tanıyan tasarının oybirliği ile kabul edilmesinden dolayı size ve ABD Senatosu üyelerine derin minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Bu, gelecekteki vahşetleri ve insanlığa karşı suçları önlemeye yönelik güçlü bir adım” ifadelerine yer verdi.
© AA / Murat Kaynak
Sarkisyan, Senato’nun bu kararının, “gerçek, adalet ve insanlığın, temel insan haklarının değeri ve temeli olarak kalmaya devam ettiğini doğrulayan önemli bir adım” olduğunu kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)