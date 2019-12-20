BMGK’da Suriye tasarısına Rusya’dan veto

Belçika, Almanya ve Kuveyt tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Suriye’ye sınır ötesi insani yardımın sağlanmasını öngören tasarı Rusya tarafından veto edildi. Rusya’nın sunduğu tasarı da kabul edilmedi.

Almanya, Belçika ve Kuveyt, Suriye’ye sınır ötesi insani yardımı öngören 2014 tarihli BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının bir yıl daha uzatılması teklifinde bulundu. Bugün oylamaya sunulan tasarı Rusya tarafından veto edildi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, kararın Suriye’de gerçekleşmiş değişimleri dikkate almadığını ve şu anki duruma uymadığı gerekçesiyle tasarıyı veto ettiklerini açıkladı.

Nebenzya, “Bu mekanizma, Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere insani yardımın ulaştırılması için gerçekten de başka hiçbir seçeneğin olmadığı olağanüstü koşullarda yaratılmıştı” diye kaydetti.

Rus diplomat, halihazırda Suriye yönetiminin ülkenin büyük bir kısmını tekrar kontrol ettiğini hatırlatarak bu bağlamda söz konusu bölgelere sınır ötesi yardım ulaştırılmasına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Sınır ötesi yardımla ilgili kendi tasarılarını hazırladıklarını belirten Nebenzya, bu tasarının Suriye’deki mevcut durumu dikkate aldığını söyledi.

Rusya, sınır ötesi yardım için sadece iki sınır kapısının bırakılmasını, Suriye’nin Ürdün ve Irak ile sınırdaki geçişlerin kapatılmasını, sadece Türkiye ile sınırdaki Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarının açık kalmasını teklif etti. Ayrıca mekanizmanın sadece 6 ay uzatılması teklif ediliyordu.

Ancak BMGK üyeleri Rusya’nın tasarısına destek vermedi.