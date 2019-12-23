Rapor: İsa'nın Lejyonerleri tarikatının kurucusu rahip Maciel 'en az 60' çocuğa cinsel istismarda bulundu

Katolik dünyasının en büyük tarikatlarından biri olan İsa'nın Lejyonerleri’nin kurucusu Rahip Marcial Maciel’in en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Toplamda 33 rahip tacizle suçlanırken, bunların 18'inin hâlâ görevde olduğu ifade edildi. Rapor, tacizin sistematik bir hale geldiğini de ortaya koydu.

İsa'nın Lejyonerleri tarafından yürütülen soruşturma, tarikatın kurulduğu 1941’den bu yana en az 175 çocuğun 33 rahip tarafından tacize uğradığını ortaya koydu. Sayının çok daha fazla olabileceğine dikkat çeken rapora göre istismara uğrayan erkek çocukların büyük bir kısmı 11 ile 16 yaşları arasındaydı.

Tarikatın kurucusu olan ve Katolik kilisesinin ‘en çok adı çıkan pedofili’ olarak anılan Marcial Maciel’in de en az 60 çocuğu taciz ettiği belirtildi.

Marcial Maciel: Mexican founder Legion of Christ 'abused 60 minors' https://t.co/YbXcTDykO3 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2019

Tacize karışan 18 rahip hâlâ görevde

Raporda adı geçen 33 tacizci din görevlisinin altısının yargılanmadan öldüğü, sekizinin rahipliği bıraktığı ve birinin de tarikattan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ancak rapor kalan 18 rahibin hâlâ tarikat üyesi olduğuna dikkat çekti. Bunlardan dördünün, çocuklardan uzak durmaları yönünde ‘idari kısıtlama’ aldığı, diğerlerinin de halka açık görevler icra etmediği belirtildi.

‘Taciz zinciri’: 33 rahipten 14’ü istismara uğramış

Öte yandan rapor, ‘taciz zincirini’ de ortaya koydu. Suçlanan 33 rahipten 14’ünün daha önce bizzat taciz ve istismar mağduru olduğu, ancak daha sonraaktarıldı.

Vatikan, 2006 yılına kadar başta Marcial Maciel olmak üzere rahiplere yöneltilen bu suçlamaları dikkate almamıştı.

Taciz ve tecavüz iddilarının odağındaki tarikat

1941’de Meksikalı din adamı Maciel tarafından kurulan tarikatın başta Latin Amerika olmak üzere 20 ülkede 70 binden fazla üyesi bulunuyor. Tarikatın ayrıca Vatikan’da bir ilahiyat fakültesi de var.

Tarikat, tecavüz ve taciz olaylarıyla gündemden düşmemişti. Çocuk tacizinin yanı sıra bazı rahiplerin kadın müritlere tecavüz ettiği de belirtilmişti.

Pek çok erkek mağdur, 1940 ile 1960'lı yıllar arasında Maciel tarafından taciz edildiklerini açıkça ilan etmiş ancak rahip, 'bu tarz iğrenç ilişkilerde bulunmadığını' iddia etmişti.

Maciel’in en az iki kadından pek çok çocuğunun olduğunun da ortaya çıkması üzerine Vatikan soruşturma başlatmıştı.

2006 yılında iddialar üzerine Maciel’in emekliliğe ayrılması istenmiş, rahip bundan iki yıl sonra 87 yaşında kendisini suçlayan kimseyle mahkemede yüzleşmeden ölmüştü.