Ukrayna hükümeti, Gazprom ile uzlaşma anlaşmasını onayladı

Ukrayna hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Rus şirketi Gazprom ile uzlaşma anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyon Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) uygun olarak ad hoc tahkim mahkemesi tarafından değerlendirilen Ukrayna devletine karşı Gazprom davası ile ilgili anlaşma taslağı onaylanmıştır."