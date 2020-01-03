BM'den Süleymani suikastı tepkisi: Dünya, Körfez'de yeni bir savaşı kaldıramaz

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.

BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kasım Süleymani suikastının ardından Washington ve Tahran'a itidal çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Guterres'in her zaman Basra Körfezi'ndeki gerilimin azaltılmasından yana olduğunu kaydeden Haq, "BM Genel Sekreteri, son gelişmeden derin kaygı duyuyor. Liderlerin azami itidal göstermesi gereken vakit geldi. Dünya, Körfez'de bir savaş daha yaşanmasına kaldıramaz. Bu yüzden buna müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.