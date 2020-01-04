General Hafter, dış müdahaleye karşı cihat ilan etti

Yayınladığı bir videoyla halka seslenen General Hafter, "Bugün cihat ve genel seferberlik ilan ediyoruz. Hem erkeklere hem kadınlara, hem askerlere hem sivillere silah temin edilecek" dedi.

Hafter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ordusunu ölüme gönderdiğinden emin olduğunu dile getirdi.

2 Ocak'ta TBMM'de yapılan oylamada Libya tezkeresi oy çokluğuyla kabul edilmişti.