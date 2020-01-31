Assange’ın babası: Cezaevindeki mahkumlar 4 ülkenin hükümetlerinden daha ahlaklı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın babası John Shipton, oğluyla görüşeceği Belmarsh’a giden trende Sputnik’e röportaj verdi.

Oğlunun, avukatları ve 3 mahkumun çabalarıyla tek kişilik hücreden koğuşa alındığı doğrulayan Assange’ın babası, "Mahkumların İngiltere, İsveç, Avustralya ve ABD olmak üzere dört hükümete göre çok daha fazla ahlaklı olması olağanüstü bir durum. Mahkumlar, Julian’ın tek kişilik hücreden koğuşa taşınması için dilekçe veriyor. Bu harikulade!" dedi.

Shipton, dilekçe sunan mahkumlardan birinin eşine 3 hafta önce telefon edip Assange’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Oğluyla görüşebilmek için son yıllarda yaklaşık 30 kez Avustralya ve İngiltere arasında seyahat ettiğini belirten Assange’ın babası, Julian ile en son yaklaşık 2 ay önce görüşebildiğini anlattı.

Julian’ın durumunun acıklı olduğunu söyleyen Shipton, "(BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils) Melzer ve 160 doktorun analiz ve teşhisi çok net" dedi.

Oğluyla Avrupa ülkelerinden birinde sığınma ve insani vize konularını görüşmeyi planladığını dile getiren Assange’ın babası, ABD’nin Assange’ı cezaevinde daha fazla tutabilmek için sürekli yeni suçlamalar ürettiğini, bunun Washington’un son yıllardaki politikaya uyduğunu söyledi.

Oğlu için verdiği mücadelenin kendisine sadece güç üstüne güç kattığını dile getiren Shipton, Julian ve ailesine yönelik hakaretlerin dozu arttıkça kararlılığın da arttığını belirterek, "Bu yüzden artık koşullara dikkat etmiyorum ve kendim için olası sonuçları düşünmüyorum, sanırım diğer anne babalar ne dediğimi anlıyordur. Ne olursa olsun çocuğun için bunu yapıyorsun. Pek fazla dramatize etmeden sadece umursamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Shipton, dünyaya oğlunun, dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanların hükümetlerin faaliyetleriyle ilgili doğru bilgi ve gerçekleri değerlendirebilmeleri, aralarında tartışmaları ve bu hükümetlere güvenmenin ne kadar doğru olduğunu anlamaları için bu bilgilere erişimi sağlama cesaretini ve özeni anlatmak istediğini dile getirdi.