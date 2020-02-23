İGA CEO'su Samsunlu'dan Ryanair CEO'suna tepki

Michael O’Leary, the chief executive of Ryanair, has said that Muslim men should be profiled at airports because “that is where the threat is coming from” https://t.co/4jXwTsXV9N — The Times (@thetimes) February 22, 2020

Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz, çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. 30 yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa tehdidi ona göre ele alın."

Dün @Ryanair CEO’su havalimanlarında müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta #Hanau da 4’ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız. pic.twitter.com/0UXAvD7bn7 — Kadri Samsunlu (@Ksamsunlu) February 23, 2020

O'Leary'nin sözlerine tepki gösteren İGA CEO'su Kadri Samsunlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün Ryanair CEO’su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau'da 4’ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız."

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