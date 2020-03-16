Kiev'deki restoranlarla alışveriş merkezleri koronavirüs nedeniyle kapatılıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bar, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararı alındı.

Kiev’deki bar, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinin, Kovid-19 hastalığına yol açannedeniyle yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.

Kiev yetkilileri, virüsün yayılmasının önünü kesmek adına Kiev sakinlerine başka şehirlere gitmeme çağrısını da yaptı.

Ukrayna’nın Lviv ve Odessa kentlerinde de başkenttekine benzeyen önlemler alınıyor.

Ülkenin Nikolayev, Poltava, Ujgorod ve Sumı kentlerinde de karantina uygulanacağı açıklaması yapıldı.

Ukrayna’da şimdiye dek 5 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu kişilerden birisi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Resmi adı Sars-CoV-2 olan virüsün yayılmasını önlemek adına, Ukrayna daha önce de yabancı vatandaşların ülkeye girişine sınırlama getirmişti.