Kiev'deki restoranlarla alışveriş merkezleri koronavirüs nedeniyle kapatılıyor

Kiev yetkilileri, virüsün yayılmasının önünü kesmek adına Kiev sakinlerine başka şehirlere gitmeme çağrısını da yaptı.
Ukrayna’nın Lviv ve Odessa kentlerinde de başkenttekine benzeyen önlemler alınıyor.
Ülkenin Nikolayev, Poltava, Ujgorod ve Sumı kentlerinde de karantina uygulanacağı açıklaması yapıldı.
Ukrayna’da şimdiye dek 5 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu kişilerden birisi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Resmi adı Sars-CoV-2 olan virüsün yayılmasını önlemek adına, Ukrayna daha önce de yabancı vatandaşların ülkeye girişine sınırlama getirmişti.
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