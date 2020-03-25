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    Koronavirüs Filistinliler arasında yayılırken, Filistinli işçilere İsrail'deki inşaatlardan evlerine dönmeleri talimatı verildi.

    'Koronavirüs tüm insanlığa tehdit' uyarısı yapan BM'den yoksul ülkelere 2 milyar dolarlık yardım çağrısı

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    Dünya
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    Koronavirüs pandemisinin ülke ekonomisine olumsuz etkilerini azaltmak için büyük şirketleri koruyup kollayacak şekilde ABD'den 2 trilyon dolarlık, Almanya'dan 750 milyar euroluk kurtarma paketi açıklamaları gelirken, Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası toplumu yoksul ülkelere 2 milyar dolarlık insani yardımda bulunmaya çağırdı

    'BM'nin en yoksul ülkelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattığını' duyuran Genel Sekreter Antonio Guterres, küresel yardım planına destek vermeleri için hükümetlere çağrıda bulundu.

    'Bütün insanlığa tehdit, ülkelerin bireysel karşılıkları yeterli olmayacak'

    'Koronavirüsün insanlığın tamamını tehdit ettiğini, bu yüzden bütün insanlığın hep birlikte bununla mücadele etmesi gerektiğini' belirten BM Genel Sekreteri, "Küresel eylem ve dayanışma elzem. Ülkelerin bireysel karşılıkları yeterli olmayacak" vurgusu yaptı.

    Uluslararası toplumun 'kendilerini koruyabilecek durumda olmayan milyonlarca insanın' imdadına yetişmesi gerektiğini söyleyen Guterres, koronavirüsün 'halihazırda çatışmaların, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere sıçramakta olduğuna' dikkat çekerek şu mesajları verdi:

    'Sığınmacı kamplarındakiler, hijyene, sağlık hizmetine erişimi olmayanlar'

    "Birçok ülkede insanlar, sıkışık mülteci kamplarında yaşıyor, ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna, hastane yatağı ve solunum cihazlarına erişimi yok. Koronavirüsün sınırlı tıbbi kapasite ve dirence sahip ülkeleri mahvetmesini engellemek için haydi hep birlikte elimizden geleni yapalım."

    "Eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, korkarım ki, virüs, en kırılgan ülkelerde yer edinecek ve gezegende yayılmayı sürdürürken sınırları umursamaksızın dünyanın geri kalanını da tehlikeye sokacak."

    'BM böylesini görmedi'

    Koronavirüs krizinin BM'nin 75 yıllık tarihinde karşılaştığı hiçbir şeye benzemediğini dile getiren Guterres, teşkilatın gelişmiş ülkelerden yoksul ülkelerin salgınla mücadelesine yardım etmek için trilyonlarca dolar bağışlamasını istediğini söyledi.

    Dünya çapında yarım milyar vakaya doğru

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre bugün itibarıyla dünya çapında 438 binden fazla koronavirüs vakası kayıt altına alınırken, 19 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

     

    Etiketler:
    Yoksul, Yardım, Koronavirüs, Birleşmiş Milletler (BM)
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