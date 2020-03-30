Suriye: Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşması uygulanmalı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib mutabakatlarının uygulanması çağrısında bulundu.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Faysal Mikdad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mikdad, "Devlet Başkanı (Beşar) Esad, Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki Moskova anlaşmasını uygulama çağrısı yapıyor" dedi.

Ankara'nın anlaşmaya uyacağına dair şüpheleri olduğunu kaydeden Mikdad, "Rusya'nın yaptıklarına güveniyoruz. Rusya, terörle mücadele etmek isterken Türkiye terörü destekliyor" iddiasında bulundu.

'Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi iki ülkeye de fayda sağlamıyor'

Bu arada Mikdad, Rusya, Türkiye ve İran arasında yapılacak üst düzey görüşmeler sonucunda Ankara'nın Suriye'nin iç işlerine müdahalesinin azalacağını umduklarını belirtti.

Ankara'nın aksine Moskova ve Tahran'ın Suriye'de yasa dışı varlık gösteren yabancı birliklere karşı çıktıklarını ve terörle mücadeleye bağlılıklarını ortaya koyduklarını söyleyen Mikdad, "Türk tarafı, Suriye'ye müdahalesinin ve terör örgütlerine desteğinin Türkiye ve Suriye'nin yararına olmadığı konusunda ikna edilmeli" diye ekledi.