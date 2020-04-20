Petrol fiyatları 21 yılın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, üretim kısıntılarının talepteki çöküşün etkisini giderememesinin ardından dünyada ham petrol depolama kapasitesinin hızla dolmasının etkisi ile düşüşünü sürdürdü ve 21 yılın en düşük seviyesine indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, OPEC+ koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşmasının küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden dolayı talepteki çöküşü dengeleyememesi ile birlikte geçen hafta değerinin beşte birini yitirmesinin ardından yüzde 16 düşerek varil başına 15 dolar civarına indi.