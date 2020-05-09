Ermenistan parlamentosu karıştı: Vekiller birbirine girdi

Kavga, kürsüye çıkan muhalefetteki Aydınlık Ermenistan Partisi'nin başkanı Edmon Marukyan’ın iktidardaki partinin vekilerine konuşmalarında mevkidaşlarına hakaret etmeme çağrısında bulunması üzerine çıktı.

Marukyan, konuşmasını yaptığı sırada, iktidardaki Benim Adımım ittifakından Sasun Mikaelyan ona tepki gösterdi ve iki vekil arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birkaç dakika süren kavgaya diğer vekiller de katıldı.

Parlamento başkanı oturuma ara vermek zorunda kaldı.