George Floyd protestoları: Papa ırkçılığı ve sokak şiddetini kınadı, ABD'ye ulusal uzlaşı çağrısı yaptı

George Floyd’un öldürülmesinin ardından günlerdir protestolarla sarsılan ABD’ye ulusal uzlaşma çağrısında bulunan Papa Francis, ırkçılığın kabul edilemez olduğunu ancak sokaklardaki şiddetin ‘kendine zarar veren’ bir nitelik taşıdığını savundu.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, George Floyd’un öldürülmesinin ardından yeniden alevlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar hakkında sessizliğini bozdu.

Floyd’un ölümü için ‘trajik’ diyen Papa, dualarının, Floyd dahil ‘ırkçılık günahı’ sonucu öldürülen herkesle birlikte olduğunu söyledi.

Papa, “Irkçılığa ve dışlamanın her türlüsüne göz yumup ya da görmezden gelip yine de her bir insanın yaşamının kutsal olduğunu savunduğumuzu iddia edemeyiz” dedi.

Protestolar sırasında yaşana şiddete değinen Papa, “Aynı zamanda, son gecelerde yaşanan şiddetin kendi kendine zarar verdiğini, kendi kendini başarısızlığa uğrattığını da itiraf etmeliyiz. Şiddet yoluyla hiçbir şey kazanılmaz, çok fazla şey kaybedilir” ifadelerini kullandı.

Papa ayrıca, ABD’lilere ‘özlemi çekilen barış ve ulusal uzlaşı’ için tanrıya dua etmeleri çağrısında bulundu.

Protestolara karşı tavrıyla çok eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, eylemcileri biber gazıyla bölgeden uzaklaştırdıktan Beyaz Saray yakınlarındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne gidip, burada elinde tuttuğu İncil'le poz vermesi dini liderleri çok kızdırmıştı. Liderler, protestolarla iyice koltuğu sallanan Trump’ın dini siyasete alet etmesini eleştirmişti.