Twitter kullanıcılarından ‘tıpkı insan gibi’ oturan köpeğe büyük ilgi

Arka patilerini ön patilerinin arasından uzatarak oturan ve bu görüntüsüyle insanı andıran Pitbull cinsi köpeğin görüntüleri Twitter kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ohmyitsbrittt adlı kullanıcının paylaştığı fotoğraflarda bir Pitbull cinsi köpek, kanepenin yanında arka patilerini ön patilerinin arasından uzatarak oturuyor ve kameraya bakıyor.

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p — ✨ (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020

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Paylaşımı yapan kullanıcı, açıklama kısmına “Köpeğim garip biri” diye yazdı.

Not to be dramatic but I’d die for your dog — Breanna (@beelucifer13) June 10, 2020

​Paylaşım kısa süre içinde 1.2 milyondan fazla beğeni topladı ve 190 bin kez paylaşıldı.

Breanna adlı kullanıcı, “Dramatize etmek istemem ama köpeğin için ölmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

bossie_jessie ise, “Gecenin saat 1’inde bu kadar fazla gülmemeliyim” diye yazdı.

I shouldn’t be laughing this hard at 1 in the morning 😭😂😂😂😂😂😂😂 — bossie_jessie (@BossieJessie) June 10, 2020

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Bir diğer kullanıcı ise, “Ancak o gariplerin en iyisi” ifadelerini paylaştı.

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Birçok kullanıcı sıra dışı pozlarda duran köpeklerinin görüntülerini paylaştı.

They just think they're humans 🤦🏽‍♀️💀 pic.twitter.com/WsV0O9jV1k — Kiara 💕 (@thats_me21) June 10, 2020

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my dogs wanna b friends with yours pic.twitter.com/hoe03CmOF7 — ░▒▓█ sofia✌︎ █▓▒░ BLACK LIVES MATTER (@punkg0rl) June 10, 2020

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Diğer bir kullanıcı, “Benim köpeğim her zaman böyle yapar. Sadece onun böyle yaptığını düşünüyordum” diye yazdı.

My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm — lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020

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