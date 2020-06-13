Twitter kullanıcılarından ‘tıpkı insan gibi’ oturan köpeğe büyük ilgi

Ohmyitsbrittt adlı kullanıcının paylaştığı fotoğraflarda bir Pitbull cinsi köpek, kanepenin yanında arka patilerini ön patilerinin arasından uzatarak oturuyor ve kameraya bakıyor.
my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p— ✨ (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020
Paylaşımı yapan kullanıcı, açıklama kısmına “Köpeğim garip biri” diye yazdı.
Not to be dramatic but I’d die for your dog— Breanna (@beelucifer13) June 10, 2020
Paylaşım kısa süre içinde 1.2 milyondan fazla beğeni topladı ve 190 bin kez paylaşıldı.
Breanna adlı kullanıcı, “Dramatize etmek istemem ama köpeğin için ölmeye hazırım” ifadelerini kullandı.
bossie_jessie ise, “Gecenin saat 1’inde bu kadar fazla gülmemeliyim” diye yazdı.
I shouldn’t be laughing this hard at 1 in the morning 😭😂😂😂😂😂😂😂— bossie_jessie (@BossieJessie) June 10, 2020
Bir diğer kullanıcı ise, “Ancak o gariplerin en iyisi” ifadelerini paylaştı.
But, like, the best weirdo. pic.twitter.com/vXELm0gxOt— Illustrated Dogs (@illusdogs) June 11, 2020
Birçok kullanıcı sıra dışı pozlarda duran köpeklerinin görüntülerini paylaştı.
They just think they're humans 🤦🏽♀️💀 pic.twitter.com/WsV0O9jV1k— Kiara 💕 (@thats_me21) June 10, 2020
my dogs wanna b friends with yours pic.twitter.com/hoe03CmOF7— ░▒▓█ sofia✌︎ █▓▒░ BLACK LIVES MATTER (@punkg0rl) June 10, 2020
Diğer bir kullanıcı, “Benim köpeğim her zaman böyle yapar. Sadece onun böyle yaptığını düşünüyordum” diye yazdı.
My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm— lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020
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