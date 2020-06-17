ABD, Suriye'de Esad dahil 39 isme yaptırım kararını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Sezar Yasası' kapsamında içlerinde Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Pompeo, yaptırımların ‘Esad rejimini, savaşı sürdürmek ve Suriye halkına karşı kitlesel mezalimlerde bulunmak için kullandığı gelirden mahrum bırakmak amacıyla yapılan uzun süreli ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı’ olduğunu söyledi.

Pompeo ayrıca önümüzdeki günlerde Esad’ı destekleyen çok sayıda başka kişi ve kuruluşu hedefleyen yeni yaptırımların açıklanacağını da vurguladı.

‘Sezar Yasası’ olarak bilinen, tam adıyla 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası', 21 Aralık 2019'da Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Yasa, Esad yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa, şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.