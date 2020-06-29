Starbucks, sosyal medya reklamlarını durdurma kararı aldı

Son günlerde çalışanlarının siyah toplumu destekleyen tişört, rozet, etiket gibi mesaj içerikli ürün kullanılmasını yasaklayarak gündeme gelen Starbucks da sosyal medya reklamları için boykot kararı alan firmalar arasına katıldı.

ABD merkezli şirketten dün yapılan açıklamada, tüm sosyal medya platformları için reklam vermeyi durdurdukları belirtildi. Ayrıca nefret suçlarının yayılmasına son vermek için medya partnerleri ve sivil hak örgütleriyle birlikte çalışacakları açıklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Toplulukları hem kişisel hem de çevrimiçi olarak bir araya getirmeye inanıyoruz ve nefret söylemine karşıyız. Daha samimi ve kapsayıcı dijital ortamlar oluşturmak için daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hem politikacıların hem de iş dünyasındaki liderlerin gerçek değişimi yaratmak adına bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Öte yandan boykotun ne kadar süreceği belirtilmedi.

Daha önce de Coca-Cola, Unilever ve P&G gibi şirketler sosyal medya platformlarında reklam içeriği paylaşmayacaklarını duyurmuştu.

Belli başlı sosyal medya platformları, ancak özellikle de Facebook, ırkçılık ve nefret söylemi barındıran içerikleri engelleyemediği gerekçesiyle büyük tepki topluyor.