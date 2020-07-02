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    Bitcoin 9200 doların üzerine yükseldi

    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    Dünya
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    Kovid-19 pandemisinin ardından genel yükselişin etkin olduğu kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 26'sı gerilerken, gerileyenlerin üç tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı.

    Son bir haftada 10 bin doların üzerinden sert düşen Bitcoin 9.200 doların üzerine yükseldi.

    Toplam 5.684 kripto para biriminin işlem gördüğü 22.759 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 56.49 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 263 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 64.6'sını Bitcoin oluşturuyor.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler şu şekilde:

    1.Bitcoin yüzde 0.95 artışla 9,230.80 dolar,

    2.Ethereum yüzde 2.01 artışla 231.18 dolar,

    3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 1.00 dolar,

    4.XRP yüzde 0.42 artışla 0.17 dolar,

    5.Bitcoin Cash yüzde 0.16 artışla 223.75 dolar,

    6.Bitcoin SV yüzde 0.73 düşüşle 156.73 dolar,

    7.Litecoin yüzde 0.24 artışla 41.72 dolar,

    8.Binance Coin yüzde 3.12 artışla 15.90 dolar,

    9.Cardano yüzde 12.70 artışla 0.09 dolar,

    10.Crypto.com Coin yüzde 0.53 düşüşle 0.12 dolardan işlem görüyordu.

    Yüksek hacim bakımından 24 saat önce 11. sırada yer alan Cardano yüzde 12.70 artışla 9. sıraya yükselirken, 10. sıradaki EOS 11. sıraya, 9. sıradaki Crypto.com Coin de 10. sıraya geriledi.

    Kripto saklama hizmeti Bitcoin IRA'nın yaptığı ankete katılanların yüzde 57'si, uzun vadeli yatırım olarak kripto para satın alacaklarını söyledi. Bitcoin IRA’nın pazarlama başkanı Mike Schrobo, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada tüm anket katılımcılarının bireysel yatırımcı olduğunu belirtti ve ekledi:

    “Kriptonun finans sistemine sunduğu uzun vadeli temel yararlar ve değerlere inanıyoruz. Bitcoin'in yaygınlığı ve nadirliğinin ve salgın sırasında yasal para arzının da artmasıyla birlikte yukarı yönde fiyat baskısı da artacaktır.”

    Ankete göre katılımcıların yüzde 53'ü, yatırımlarından kredi verme veya yatırım yapma yoluyla faiz kazanmak ile ilgileniyor. Katılımcıların yüzde 46'sı değerli madenlere yatırım yapmaya da ilgi gösteriyor.

    Etiketler:
    Piyasa, Finans, Dolar, Bitcoin Classic (BTC), Bitcoin Cash (BCC), Bitcoin
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