Azerbaycan’da ‘kritik durum’ uyarısı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkenin sağlık sisteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en kritik duruma hazır olması gerektiğini, ama durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Aliyev, yerel medyaya açıklamasında, “Bugün zor duruma hazırız. Modüler hastanelerin yapımına ihtiyaç var. Daha önce 10 tane modüler hastanenin yeterli olacağı düşünülüyordu, ama şimdi durum değişti 10 tanesine daha ihtiyaç var. En kritik duruma hazır olmalıyız” ifadesini kullandı.

Koronavirüs vaka sayısındaki artışa rağmen durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Aliyev, “Durumu analiz ediyoruz, uzmanlar kısıtlayıcı önlemler konusunda görüşüyor. Bu önlemlerin başlıca amacı, vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak, virüse karşı korumak” dedi.

Durumun stabil olduğunu belirten Aliyev, “Ama henüz pozitif dinamiğe ulaşmadık. Henüz hasta sayısı iyileşenlerin sayısından daha fazla. Bu sağlık sistemimiz için bir yük. Karantinayı ne zaman yumuşatacağımız konusunda henüz tahminlerde bulunamayız. Devletin tüm önlemleri ilk günlerden itibaren uygulanıyor. Virüsün yayılmasının başlıca nedeni, bazı vatandaşlarımızın sorumsuzluğu” diye konuştu.