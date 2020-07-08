BM, salgın nedeniyle aşırı yoksullukta artış bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 71 milyon kişinin daha aşırı yoksullaşacağını belirtti.

BM’nin, Kovid-19’un Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDH) üzerindeki etkisiyle ilgili raporuna göre, salgının halihazırda öngörülebilir seviyede kalması ve virüsün bu yıl yeniden aktif hale gelmesi durumunda yoksulluk seviyesinin bu yıl yüzde 8.8’e ulaşması bekleniyor.

Raporda, “Yapılan değerlendirmelere göre 71 milyon kişi daha Kovid-19 yüzünden aşırı yoksulluk koşullarında yaşayacak” ifadesine yer verildi.

Aşırı yoksulluktaki en büyük artışın Güney Asya ve Afrika’da Sahara Çölü’nün güneyinde kalan ülkelerde görüleceği tahmin ediliyor.