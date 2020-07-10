Tüm dünyadaki iPhone ve iPad’lerde birçok uygulama çöktü

iOS işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler, Facebook’tan kaynaklanan bir hata nedeniyle birçok uygulamayı açamıyor.

Apple’ın ürettiği iOS işletim sistemli telefonlar ve tabletlerde bazı uygulamalar çöktü.

Birgün'ün haberine göre söz konusu hatanın Facebook kütüphanesinden kaynaklandığını öğrenildi. Facebook, konu hakkında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Something is wrong with my device, some apps aren’t responding @Apple

I restarted my iPhone twice but still some apps aren’t responding! In fact iOS version13.5.1 is also up to date! Is it only me or someone else is also facing the same problem!?@Apple need a solution ASAP! pic.twitter.com/3BZ8T1971e — krunal gohel (@kgohel03) July 10, 2020

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Bugün öğlen saatlerinden itibaren iOS işletim sistemli cihaz kullanan kişiler, cihazlarındaki bazı uygulamaların çalışmadığını gördü. Çalışmayanlar arasında Spotify ve Getir gibi uygulamalar da yer alıyor.

Bu uygulamalar, açılmaya çalışıldığında hata vermeden çöküyor. Ancak 6-7 deneme ardından açılabiliyor.

FB SDK Core Kit ismindeki kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Sorun sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor.

Facebook, kütüphanedeki hatayı gidermek için çalışmaya başladı.