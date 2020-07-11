Akar, Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy ile işbirliğini görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede ticaret ve savunma alanlarındaki işbirliğini değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Muhataplar, 22 Haziran’da imzalanan 2020 Ukrayna-Türkiye İşbirliği Yol Haritası’nın uygulanmasını görüştü” dendi.

Ukrayna-Türkiye Hükümetler Arası Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun yeni toplantısının ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin en yakın zamanda yapılmasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Taraflar, savunma alanındaki işbirliğiyle ilgili hükümetler arası anlaşmanın imzalanması olasılığı üzerinde çalışma kararı verdi.

Savunma sanayisindeki işbirliğinin de ele alan taraflar, Karadeniz ve Azak Denizi bölgesinde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler düzenleme konusunda anlaştı.