Ermenistan: Türkiye'nin Ayasofya kararı tehlikeli bir emsal teşkil ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirme kararını eleştiren bir açıklama yaptı. Ayasofya'nın tarihi önemine vurgu yapan Sözcü Nağdalyan, Türkiye'deki diğer UNESCO Dünya Miras alanlarının yakından takip edilmesi çağrısı yaptı.

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Ermenistan'tan tepki geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, "Türk yetkililerin, UNESCO Dünya Miras Alanı olan Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından derin endişe duyuyoruz" dedi.

Ayasofya'nın yalnızca tarihi ve kültürel bir anıt değil tarih boyunca dini, kültürel ve siyasi önem taşıdığının altını çizen Nağdalyan şöyle devam etti: "Ayasofya'ya müze statüsü verilmesi ve UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'ne eklenmesi medeniyetler çatışmasının değil işbirliği ve insanlığın birlik olmasının bir sembolüydü. Maalesef Türk yetkililerin bu son kararı, Ayasofya'nın bu önemli misyonuna ve sembolize ettiği şeylere nokta koyuyor."

Ayasofya kararının, UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'nin amacı ve anlamında büyük değişiklikler yapılması konusunda 'tehlikeli bir emsal' teşkil ettiğini savunan Nağdalyan, "Uluslararası toplum, özellikle UNESCO, Türkiye'de benzer statüdeki tarihi alanların korunmasını yakından takip etmeli" dedi.