Azerbaycan: Ermenistan’a ait müstahkem mevkiyi vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından gece saatlerinde topçu mermileri, havan topları ve tanklarla süren çatışma sırasında yapılan nokta atışı neticesinde, düşmana ait bir müstahkem mevki, topçu donanımları, araçlar ve askerler etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık kaynağı, çatışmalar sırasında Kıdemli Teğmen Mahmudov Raşad Raşidoğlu’nun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak, “Şu anda durum birliklerimizin kontrolü altında, düşmana karşı kati tedbirler alınıyor. Düşman güçleri, verilen kayıplar konusundaki bilgileri gizliyor” dedi.

KGAÖ Daimi Konseyi bugün acil koduyla toplanacak

Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stavislav Zas'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle KGAÖ Daimi Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

KGAÖ Basın Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov'un Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Zas, sınır hattında yeniden çatışmaların başlaması üzerine KGAÖ Daimi Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Zaynetdinov, toplantının bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Rusya öncülüğündeki KGAÖ'ye Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Kırgızistan üye bulunuyor.