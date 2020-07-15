Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Sputnik muhabiri bildirdiği gibi Bakü'de çok sayıda kişi Azerbaycan ordusuna desteği göstermek amacıyla izinsiz yürüyüşe katıldılar. Yürüyüşe katılanlara polis memurları eşlik ettiler.

Sputnik muhabirinin değerlendirmesine göre yürüyüşe binden fazla kişi katıldı,ama henüz resmi rakamlar mevcut değil. Mitinge katılanları vatansever sloganları söyleyip Azerbaycan'ın başkentinin merkez sokaklarında yürüyüş yaptılar.

Sloganlar arasında 'Karabağ bizim', 'Yaşasın Ordumuz','Askerler ileri','Başkomutan, seferberlik ilan et' gibi açıklamalar vardı.

Sputnik muhabirinin bilgilere göre, katılımcılardan bir grup meclis binasına girmeye çalıştı, ama polis tazyikli su kullanarak bu girişimi durdurdular. Bazılar tutuklandı. Polis, Bakü'nün birkaç merkezi caddesinde insanların Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarına akını önlemek amacıyla kordonları oluşturdular.