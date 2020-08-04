Twitter'a erişim sorunu

Downdetector verilerine göre, Avrupa, Rusya, Türkiye, Asya, Latin ve Kuzey Amerika'daki Twitter kullanıcıları, platforma erişim sorunu yaşıyor.
Live Twitter outage map, via @downdetector pic.twitter.com/t8W6JZUt3c— Andrew Hunt 🌊 (@drewhuntre) August 3, 2020
Diğer yandan birçok kullanıcı da platforma erişim konusunda sorun yaşadıklarını bildiren paylaşımlarda bulunuyor.
yea, there's problems right now, I checked the downdetector site and there's been a spike in people saying they're "hitting their tweet limit"— ♛⛓️ 𝐑𝐎𝐀𝐂𝐇 (@KINGOFTRAGEDIES) August 3, 2020
Kullanıcıların çoğu, paylaşım limitini doldurduklarını belirten bir uyarı aldıklarını bildiriyor.
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