Twitter'dan saldırıya dair yeni açıklama: Hackerlar 36 hesabın özel mesajlarına erişti

Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olayda Twitter, hackerların 36 hesabın kişisel mesajlaşmalarına erişebildiğini açıkladı.

Mikro blog platformu Twitter, geçen hafta meydana gelen saldırının boyutlarına dair yeni bulgularını paylaşmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, hackerların, Hollanda'dan seçilmiş bir yetkilinin de aralarında bulunduğu 36 hesabın direkt mesajlarını (DM) okuyabildiğini belirtildi. Twitter söz konusu yetkilinin kim olduğuna dair detay paylaşmadı ancak BBC’ye bilgi veren aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders kendi hesabından bahsedildiğini söyledi.

Twitter, bunun dışında hâlâ görevde olan ya da daha önce görev yapmış başka bir siyasetçinin DM'lerine erişim sağlanmadığına inandıklarını duyurdu. Şirket ayrıca bu 36 hesap arasında doğrulanmış hesaplar bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt vermeyeceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Geçen hafta Wilders’ın profil fotoğrafı siyah bir adamı resmeden bir çizimle değiştirilmiş, arka planına da Fas bayrağı konulmuştu.

Twitter'a geçen hafta yapılan saldırıda Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg ve Jeff Bezos’un da aralarında yer aldığı pek çok ismin yanı sıra Apple ile Uber gibi firmaların resmi Twitter hesapları ele geçirilmişti.

Twitter, yaklaşık 130 hesabın hacklendiğini açıklanmıştı, ‘doğrulanmış’ 45 hesaptan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair tweet atılmıştı. Mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istenmişti.