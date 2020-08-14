WSJ: ABD, İran'a ait 4 petrol tankerine el koydu

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Washington'dan Tahran'a karşı bir hamle daha geldi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington'un uyguladığı yaptırımları ihlal ederek İran petrolü yüklenen 4 tankere el konulduğunu bildirdi.

Yetkililer, sözgelimi tankerlerin şu an Teksas eyaletine bağlı Houston'daki limana nakledildiği bilgisini verdi.

WSJ'nin iddiasına göre Luna, Pandi, Bering ve Bella isimli tankerler askeri güç kullanılmadan ele geçirildi.

Unbelievable amount of #Iran news today. WSJ now reporting U.S. has for the first time confiscated vessels allegedly loaded with Iranian fuel in violation of sanctions. Building leverage as arms embargo debate heats up. #OOTThttps://t.co/cSn8ssJzyU — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 13, 2020

ABD daha önce Bering ve Bella tankerlerinin sahiplerine Venezüella'ya petrol sevkiyatını durdurmaları konusunda gözdağı vermişti.

Liberya bandıralı tankerler, Yunanistan uyruklu ihracatçılara ait.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor.

ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine geçen aylarda akaryakıt taşıyan beş tanker Venezüella'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezüella'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezüella'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezüellalıların temel haklarının açık ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezüella'nın çevresindeki askeri varlığını 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.