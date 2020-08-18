'Türkiye, Katar ve UMH, Misrata'da deniz üssü kurma konusunda anlaştı'

Al Arabiya kanalına konuşan kaynaklar, Türkiye, Katar ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Libya'nın Misrata kentinde bir deniz üssü kurma konusunda anlaştığını öne sürdü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle Trablus'ta bir araya geldi.

Bakanlar, Trablus merkezli UMH ve Devlet Yüksek Konseyi liderliği ve UMH'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile toplantılar düzenledi.

Al Arabiya kanalına konuşan kaynaklara göre, UMH yetkilileriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda Misrata kentinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulmasının yanı sıra Katar'ın başkenti Doha'da UMH'ye bağlı güçler için eğitim merkezleri ve karargahlar kurulması kararlaştırıldı.

Geçen ay Katar Savunma Bakanı Bin Muhammed el-Atiyye, Akar ve Başağa, Ankara'da Libya'daki durumu görüşmüştü.

Türkiye daha önce Ankara ve Trablus'un askeri işbirliği anlaşması imzalamasının ardından UMH'ye askeri destek sağlamıştı.