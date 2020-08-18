Sağlık Bakanı Koca’dan Vuhan mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak." değerlendirmesini yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgının sıfır noktası olan Vuhan'ın unutulduğunu belirterek, tüm dünyanın salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler olduğunu aktaran Koca, "Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" değerlendirmesini yaptı.

Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak. pic.twitter.com/mZZj5CDlz4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

Koca, aynı paylaşımı "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" yazılı farklı görsellerle de paylaştı.