Pompeo duyurdu: İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuştayız

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak yaptı. Pompeo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız" dedi.

İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Ortadoğu turu kapsamında İsrail'deki temaslarını tamamlayan Pompeo, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanından Sudan'a hareket etti.

U.S. Secretary of State @SecPompeo departs from Ben Gurion airport after completing his visit in #Israel, on August 25, 2020 pic.twitter.com/cNAyGI1mK6 — USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) August 25, 2020

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Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız" ifadesini kullandı.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020

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Sudan ziyareti sırasında Pompeo'nun Başbakan Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile görüşmesi bekleniyor.

Pompeo'nun ziyaretinde Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Sudan, Bahreyn ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varabileceği dile getiriliyor.