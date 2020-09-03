NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Üyelerimizle Navalnıy’ın ‘Noviçok’ zehirlenmesinin olası sonuçlarını görüşeceğiz

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Almanya, Aleksey Navalnıy’in ‘Noviçok’ kurbanı olduğunu duyurdu. Askeri amaçlı sinir gazı kullanımını şiddetle kınıyorum. Bu, Rusya’nın tam ve şeffaf bir soruşturma yapmasını daha da acil hale getiriyor. Sonuçlarla ilgili Almanya ve tüm NATO üyeleriyle görüşeceğiz” ifadesini kullandı.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

Alman ordusuna ait bir laboratuvarın uzmanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın ‘Noviçok grubundan’ bir tür sinir gazıyla zehirlendiğini öne sürmüştü.