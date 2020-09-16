Araştırma: 13 gelişmiş ülkenin vatandaşları Putin’e Trump’tan daha çok güveniyor

Washington merkezli Pew Research Center bağımsız araştırma merkezinin yaptığı çalışma, 13 gelişmiş ekonomiye sahip ülkenin vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping’e, ABD lideri Donald Trump’tan daha çok güvendiğini ortaya koydu.

Japonya, Avustralya, Kanada, İngiltere, Hollanda, Güney Kore, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, Danimarka, Almanya ve Belçika’da gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcılara ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin liderlerine, uluslararası sorunlara yönelik politikaları bağlamında güvenleri soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, 13 ülkenin sakinleri en çok Almanya Başbakanı Angela Merkel’e (yüzde 76) güveniyor. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (yüzde 64) ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson (yüzde 48) geliyor.

Ankete katılanların yüzde 23’ü Vladimir Putin’e ve yüzde 19’u Şi Cinping’e güvendiklerini ifade ederken en az güvenilen lider, yüzde 16 ile Donald Trump oldu.

Putin’e güvendiğini dile getirenlerin yüzde 37’si İtalya ve yüzde 31’i Almanya vatandaşı.

Trump’a en çok Japonlar (yüzde 25) güveniyor.