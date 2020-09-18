Rostec: Türkiye’deki Be-200 uçakları, üç ayda 200’den fazla yangın söndürme çalışmasına katıldı

Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Türkiye’de görevde olan Be-200 amfibik uçaklarının üç ayda 200’den fazla yangın söndürme operasyonunda yer aldığını bildirdi. Açıklamaya göre, uçaklar şimdiye kadar yaklaşık 450 saat uçuş gerçekleştirdi.

Rostec’ten yapılan açıklamada, dört aylığına Türkiye’ye kiraya verilen amfibik Be-200 uçaklarının üç ayda 200’den fazla yangın söndürme çalışmasında yer aldığı, 450 saat kadar uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Taganrog Havacılık Bilim-Teknik Kompleksi’nde üretilen iki uçak, Antalya, İzmir ve Bodrum’da nöbette duruyor. Be-200 uçağı özellikle de Sakarya’daki havai fişek fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Yangının belirli bir bölge ile sınırlandırılması ve tamamen söndürülmesi için ekiplerin iki saatten az bir süre görev yapması gerekti” ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Boğazı bölgesindeki bir başka büyük yangının da bir günden az bir süre içinde söndürülebildiği, bu sayede gemi geçişlerinde aksaklık yaşanmasının önlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Amfibik uçak yangının merkezlerine 300 tondan fazla su bıraktı. Uçuşlar Türkiye tarafının gözlemci pilotlarıyla birlikte gerçekleştirildi. Amfibik uçaklar 15 Ekim’e kadar nöbette kalacak.”

Taganrog’daki fabrikanın yetkilisi Aleksandr Ternovoy, “Be-200 uçağı orman yangınlarını söndürmeye yönelik tüm görevleri yerine getirdi ve 4000 tondan fazla su bıraktı. Uçaklar orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için güvenilir olduklarını kanıtladı” dedi.

Açıklamada ayrıca uçakların sahada etkili bir şekilde kullanılmasının Türk partnerlerle işbirliğini geliştirmeyi sağlayacağı, ayrıca Türkiye’nin yangınlarla mücadele için Be-200 uçaklarını satın alma olasılığını görüşme imkanı vereceği kaydedildi.

Daha önce Rostov bölgesi idaresi, Taganrog Havacılık Bilim-Teknik Kompleksi’ni ziyaret eden Türk heyetin Be-200 uçaklarını satın alma olasılığıyla ilgilendiğini duyurmuştu. Heyete Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlık etmişti. Ziyaret sırasında uçağın özellikleri incelenmiş, montaj çalışmaları, hizmet merkezi ve uçuş simülatörü gözlemlenmiş, uçakların Türkiye’ye sevkiyatı olasılığı görüşülmüştü.