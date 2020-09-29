Guterres’ten Karabağ’a AGİT gözlemcilerini gönderme teklifi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri az önce Azerbaycan Devlet Başkanı ile görüştü, yakında Ermenistan Başbakanı ile görüşecek. Telefon görüşmesi sırasında, Azerbaycan Devlet Başkanı ile görüşmede yer alan, özellikle derhal çatışmaya son verilmesi, derhal ve önkoşulsuz olarak Minsk Grubu eşbaşkanları nezdindeki görüşmelerin başlatılması ve ayrıca derhal bölgeye AGİT gözlemlecilerinin gönderilmesi gerektiği yönündeki fikri dile getirecek” ifadesini kullandı.

‘Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a müdahale ettiğini doğrulayamayız’

Türkiye’nin Dağlık Karabağ krizine askeri müdahalede bulunduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Dujarric, “Bu ve birçok diğer iddiaların doğruluğuna ilişkin bir bilgimiz yok. Bunu kontrol edecek araçlarımız yok” diye konuştu.

Dujarric, “Önemli adımlardan biri, AGİT gözlemcileri karaya geri getirmek” diye ekledi.