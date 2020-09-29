Paşinyan: Türk savaş uçaklarının Karabağ krizindeki varlığı gerçekleşmiş bir olgu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Ermenistan’a ait Su-27’nin Türk F-16 tarafından vurulduğu haberiyle ilgili soruya, “Bu artık gerçekleşmiş bir olgu, bunu daha önce de söyledim” dedi.

Paşinyan, “Sahip olduğumuz bilgiye göre, Türkiye bu çatışmaya daha geniş ölçekli katılım için bir bahane arıyor. Elimizdeki bilgiye göre, Nahçıvan’a askerlerini getirmek için bir bahane arıyor. Gerçi elimizdeki bilgiye göre, Nahçıvan’da artık bazı Türk ordu birlikleri bulunuyor” ifadesini kullandı.

“Çok önemli nokta, Türkiye neredeyse bu sürece dahil olmuştur” diyen Paşinyan, “Elimizdeki güvenilir bilgiye göre, Türk askeri uzmanlar ve yüksek rütbeli askerler şu anda Azerbaycan’ın komuta noktalarında bulunuyor ve askeri eylemleri yönetiyor” diye ekledi.

Ermenistan’ın Karabağ’daki eylemlerinin Azerbaycan’ın saldırganlığına yanıt olduğunu dile getiren Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimiz bunu halkımız için varoluşa yönelik bir tehdit, Ermeni halkına karşı ilan edilen bir savaş olarak görüyoruz ve şimdi nefsi müdafaa hakkımızı kullanmak zorundayız”.

Uluslararası toplumun, “Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırganlığını kınaması gerektiğini” kaydeden Paşinyan, “Uluslararası toplum Türkiye’nin tamamen Güney Kafkasya’dan çıkmasını talep etmeli. Çünkü Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki askeri varlığının iyi bir sonucu olmayacak” ifadesini kullandı.

Paşinyan, “Azerbaycan derhal Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a karşı saldırganlığına son vermeli, çünkü bunu başlatan Azerbaycan’dı. Bu, önceden planlanan bir operasyondu ve bu operasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat sırasında planlandığı konusunda hiçbir şüphe yok” diye konuştu.