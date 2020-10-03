Aliyev: Magadiz işgalden kurtuldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
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