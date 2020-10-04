Azerbaycan: Ermenistan Terter ve Horadiz'e füze saldırısı düzenledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki temas hattı yakınlarında bulunan Terter ve Horadiz kentlerine füze saldırısında bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter ve Horadiz kentlerine Hankendi (Stepanakert) tarafından füze saldırısında bulundu.

Azerbaycan ordusunun saldırılara gerektiği şekilde yanıt verdiği ifade edildi.

Ermenistan: Sivil noktalar saldırı altında

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Stepanakert’teki sivil noktalar şu anda saldırı altında” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Başsavcılığı: Toplamda 22 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamada, 27 Eylül’den beri temas hattında süren çatışmalarda Ermenistan’ın saldırıları neticesinde 22 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği, 74 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.