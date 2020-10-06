Azerbaycan: Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırmaya çalıştı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun akşam saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah ilçesinden geçen bölümüne yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Petrol boru hattı, Avrupa’nın enerji güvenliğinde özel yere sahip, bölgenin en büyük stratejik projesi. Ordumuzun kararlı tedbirleri sonucu bu terör girişimi önlendi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 'işgalci güçlerin' Terter ilçesine yönelik düzenlediği saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ermenistan'dan yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı düzenlediği iddiasını reddetti.

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bariz yalan. Petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almadığımızı defalarca söyledik, ancak yeri nere olursa olsun Dağlık Karabağ'a saldıran tüm askeri tesis ve hedefler yok edilecek" dedi.